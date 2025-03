Tutto.tv - Zeudi Di Palma riceve un aereo al GF, ma Helena non ci sta e prova a rovinarlo

In queste ore, sulla casa del Grande Fratello sono volati alcuni aerei da parte dei fandom di alcuni concorrenti. A generare particolare sgomento è stato il messaggio rivolto aDi, che ha suscitato l’immediata reazione diPrestes, la quale non ha esitato a sbottare contro la coinquilina cercando di rovinarle il momento.perDial GF:Prestesa rovinarle il momentoDiha ricevuto unnella casa del Grande Fratello con un messaggio ben preciso. Nel dettaglio, i suoi fan ci hanno tenuto a farle sentire tutto il loro supporto scrivendole: “La sessualità non è confusione, ZDP noi con te“. Il messaggio in questione è una chiara frecciatina a quanto detto un po’ di tempo fa daPrestes alla coinquilina.