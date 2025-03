Laspunta.it - Zefiro Torna, straordinaria serata di musica barocca

Unadi quelle che riconciliano il cuore e l’anima quella a cui hanno partecipato tantissimi cittadini nella Cattedrale di San Clemente a Velletri per la conclusione della settimana di, organizzata da Urban Art Lab nell’ambito del progetto europeo Erasmus +kA154.Per la prima volta in Italia l’ensemble coro e orchestra Komorebi Consort composta da giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, hanno eseguito la Passione secondo Giovanni di J.S. Bach in lingua originale tedesca.La Cattedrale gremita ascolta l’ensembleLa Cattedrale veliterna, piena in ogni ordine di posto ha assistito silenziosa ed incantata alla interpretazione della corale che ha estasiato il pubblico per oltre due ore.Ed anche la lingua tedesca, dura nella sua dizione, è risultata essere suadente e armonica, interpretata dai coristi e accompagnata dalle note dell’orchestra.