Zazzaroni categorico | Il successo dell’Inter a Bergamo è la cosa meno sorprendere della domenica solo loro possono perdere lo scudetto!

di RedazioneIl noto giornalista Ivanha detto la sua su Atalanta Inter e sui risultati del 29° turno del campionato di Serie AIntervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivanha commentato come è andato il 29° turno di Serie A, soffermandosi infine sulla vittoria decisiva ottenuta dall’Inter di Inzaghi nello scontro diretto contro l’Atalanta di Gasperini.PAROLE – «Ho tenuto per ultima l’Inter unicamente perché il suoè lasorprendente: la squadra di Inzaghi possiede qualità che alle avversarie mancano, sa governare la partita anche nella difficoltà, parte sempre vincente e ha un’infinità di risolutori: Lautaro, Thuram, Arnautovic, Dumfries, Dimarco, Calhanoglu, Bastoni, Barella, Miki, Frattesi. Non è casuale che in questa occasione sia stato Carlos Augusto, il sostituto di Dimarco, a fare centro per primo.