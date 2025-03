Internews24.com - Zalewski Inter, l’esterno abbandona il ritiro della Polonia e rientra ad Appiano: Inzaghi può sorridere!

Le buone notizie in casa Inter non si fermano al successo di ieri nello scontro diretto contro l'Atalanta: Nicola Zalewski, ancora alle prese con l'infortunio, tornerà infatti ad Appiano Gentile. L'ex Roma, come riportato da Wirtualna Polska, non prenderà parte al ritiro della nazionale polacca. Il calciatore è ancora alle prese col risentimento muscolare al soleo della gamba destra e la sua convocazione con la Polonia aveva infatti fatto storcere un po' il naso ai nerazzurri. Zalewski rimane così a Milano per recuperare in vista del prossimo tour de force che attende l'Inter ad aprile. Il ct polacco Michal Probierz ha dunque cambiato idea su di lui, rimandandolo a casa assieme a Sebastian Walukiewicz del Torino: al loro posto sono stati convocati Dominik Marczuk (Real Salt Lake) e Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Bia?ystok).