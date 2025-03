Internews24.com - Zalewski Inter, il ct della Polonia rivela: «Ho parlato con Nicola ed eravamo d’accordo per la convocazione! Mi spiace se Inzaghi si è arrabbiato»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il ct: «Hoconedper la! Misesi è» Le parole di ProbierzNienteper, che nonostante fosse stato inserito dal ct Probierz nella lista dei convocati, ha scelto poi di abbandonare il ritiro per recuperare completamente dal suo problema fisico con l‘. Lo stesso commissario tecnico polacco hacosi in conferenza stampa.LE PAROLE– «Auguro buona fortuna al mistere mi congratulo con lui per la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta. Ha dichiarato che i giocatori tornano dalle nazionali con degli infortuni. Non c’è nessun nervosismo, è questione di traduzione. Auguro ae Piotr una pronta guarigione. Hoconche lo avremmo convocato se avesse giocato contro l’Atalanta.