Inter-news.it - Zalewski, caso Polonia rientrato e l’Inter ringrazia! Il comunicato

Nicola, tuttora infortunato, era stato convocato dalla nazionale dellaper le prossime partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ma è arrivato un dietrofront che favorisceCHIUSO – Dietrofront dellain merito alle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026., nonostante il suo infortunio, aveva ricevuto ugualmente la convocazione dal CT polacco Probierz, ma adesso è arrivata la notizia dalla federazione polacca: niente convocazione né per l’esterno delné per il difensore del Torino Sebastian Walukiewicz. Pertanto, l’ex giocatore della Roma può restare a Milano per continuare il suo recupero. Una notizia molto importante per Simone Inzaghi, che dopo la sosta potrà finalmente contare sul ragazzo di Tivoli, infortunatosi dopo la trasferta di Torino contro la Juventus.