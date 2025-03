Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins annuncia la sua presenza a Bologna per un confronto con CM Punk e Roman Reigns

Leggi su Zonawrestling.net

La puntata di WWE RAW del 17 marzo, trasmessa dal Forest National di Bruxelles in Belgio, ha visto tra i suoi protagonisti. Il “Visionario” ha fatto un’apparizione che ha entusiasmato il pubblico europeo, culminata con un importante annuncio riguardante il prossimo episodio di SmackDown.L’accoglienza calorosa del pubblico di BruxellesQuandoha fatto il suo ingresso nell’arena belga, è stato accolto da una reazione straordinaria. Migliaia di fan hanno iniziato a cantare la sua theme song, continuando per diversi minuti.ha persino incoraggiato il pubblico a proseguire con il canto, prima di poter iniziare a parlare.“Sono arrivato qui arrabbiato come non mai”, ha ammesso, “ma è difficile restare arrabbiati quando voi cantate così magnificamente la mia canzone”.