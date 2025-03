Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso e un partner misterioso sfideranno Theory e Waller in Scozia

Tra Jey Uso e il suo primo titolo mondiale a WrestleMania non c’è solo uno dei wrestler più dominanti dell’era moderna, Gunther, ma nelle ultime settimane si sono aggiunti anche Graysone Austin, che sia nel backstage che sul ring gli stanno dando continuamente noie. E se questa sera Jey ha avuto la meglio, sconfiggendo in pochi secondie resistendo all’attacco post-match di Gunther, settimana prossima le cose si prospettano più complicate.“Say his name and he appears.”Dopo il match, infatti,hanno sfidato ufficialmente Jey a un tag team match per il prossimo episodio di RAW, invitando lo sfidante al titolo mondiale a trovarsi unper la serata, anche se, a detta loro, Jey ormai non ha più amici. Piccolo dettaglio: la puntata sarà in, a Glasgow, e guarda caso basterebbe pronunciare il nome di un wrestler scozzese per vederlo apparire sul ring.