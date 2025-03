Zonawrestling.net - WWE: Il luchador mascherato attacca nuovamente Rey Mysterio e Dragon Lee a Raw

L’episodio di WWE RAW del 17 marzo a Bruxelles, Belgio, ha visto un importante sviluppo nella storyline del misterioso, con un nuovo attacco ai danni di ReyLee.L’attacco dopo il match contro i Creed BrothersDurante la puntata, ReyLee hanno affrontato i Creed Brothers (Julius e Brutus) in un match di coppia. Dopo una battaglia di circa 5 minuti e 45 secondi, il duo ha conquistato la vittoria quando Rey ha eseguito in sequenza una 619 seguita da una Dropped a Dime su Julius per lo schienamento vincente.Tuttavia, i festeggiamenti post-vittoria sono stati brutalmente interrotti dall’apparizione deldi American Made, che hato siache Lee, lasciandoli a terra dopo aver eseguito una testata volante dalla terza corda.