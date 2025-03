Zonawrestling.net - WWE: Hikuleo e Lance Anoa’i ancora fermi ai box, cosa sta succedendo?

La saga della Bloodline continua, ma due nomi chiave sotto contratto con la WWE restanoassenti.avrebbero firmato un accordo con la WWE nel 2024, ma nessuno dei due hadebuttato ufficialmente. Secondo Fightful Select, la situazione diè chiara: poco dopo la firma del contratto, ha subito un infortunio che lo terrà fuori dal ring fino al 2025. Al momento non ci sono aggiornamenti su un possibile rientro anticipato, il che significa che i fan dovranno aspettareper vederlo in azione.Il debutto diresta un mistero Per quanto riguarda, invece, il quadro è più misterioso. L’ex campione di coppia IWGP non lotta dal 9 giugno 2024, quando ha perso i titoli. Nonostante ciò, è presente nel roster interno della WWE da mesi.