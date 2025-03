Zonawrestling.net - WWE: Cresce l’attesa per il ritorno di John Cena, massimo riserbo su cosa accadrà

Leggi su Zonawrestling.net

farà la sua prima apparizione a WWE Raw dopo il clamoroso turn heel avvenuto a Elimination Chamber, ma i fan non devono aspettarsi anticipazioni – perché la WWE sta mantenendo tutto sotto stretto.La WWE mantiene ilsuldiDurante l’episodio del 18 marzo del podcast Fightful Select, Sean Ross Sapp è stato interrogato sulla presentazione diper lo show, inclusi la sua entrata e la musica d’ingresso. La sua risposta? “Stanno giocando a carte coperte, come è giusto che sia. È un punto di attrazione importante per sintonizzarsi. Ho chiesto informazioni sul suo tema musicale, ho chiesto informazioni su tutto.”Questo significa che la WWE sta facendo in modo che i fan arrivino completamente all’oscuro, il che potrebbe segnalare un importante cambiamento.