WWE | Caos a RAW Rhea Ripley firma il contratto di IYO e Bianca

La strada diverso WrestleMania sembrava ormai spianata dopo aver riconquistato il titolo femminile contro Liv Morgan. E dopo Elimination Chamber, uno scontro epico conBelair sembrava ormai all’orizzonte. Ma Mami non ha fatto i conti con IYO SKY, che ha vinto il titolo a RAW qualche settimana fa, non solo spodestandodal trono della divisione femminile, ma privandola anche del suo match a Mania. Una sconfitta che non è assolutamente andata giù alla ex Judgment Day, che oggi si è fatta sentire con prepotenza.Triple threat. ufficiale?Durante ladelper l’incontro 1vs1 tra IYO eche si è tenuta questa sera a RAW, a Bruxelles, infatti,ha interrotto il segmento, confrontando le due rivali sul ring di fronte al General Manager Adam Pearce.