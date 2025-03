Zonawrestling.net - WWE: Al momento nessun interesse per l’ex AEW Leyla Hirsch ora free agent

Dopo alcuni anni alla corte della AEW,ha salutato Jacksonville con il suo contratto che giunto a scadenza non è stato rinnovato. Ora, la wrestler è unae ci si interroga sul suo futuro e, in particolare, se il suo profilo possa interessare la WWE. Al, però, sembra che da Stamford non stiano arrivando segnali in questo senso.segnale dalla WWESean Sapp Ross parlando durante il podcast di Fightful Select, ha fatto il punto sulla situazione die, in particolare, su un possibile interessamento da parte della WWE soprattutto in ottica NXT. Secondo quanto evidenziato, ad oggisegnale di interessamento è arrivato dalla WWE. Laera giunta in AEW nel 2020 mettendosi in luce per il suo background nel wrestling amatoriale.