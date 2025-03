Oasport.it - WTA Miami 2025, Stefanini avanza nelle qualificazioni. Fuori Errani e Pedone

Si aprono ledeiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 1000 scattato in Florida (USA): tre le azzurre impegnate nel tabellone cadetto, ed il cemento outdoor statunitense sorride soltanto a Lucrezia, che domani giocherà per un posto nel main draw. Subito eliminate, invece, Sarae Giorgia.Lucreziapiega in tre set la numero 15 del seeding cadetto, la spagnola Cristina Buc?a, sconfitta con lo score di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Per l’azzurra domani ci sarà la belga Ysaline Bonaventure. Nel match odierno, invece, l’italiana trova il break decisivo nel decimo game del primo set, che le consegna il parziale sul 6-4, poi però l’azzurra crolla nel secondo parziale, ceduto per 1-6, ma nella frazione decisivasi rimette subito in carreggiata, dall’1-1 scappa sul 5-1 e poi chiude sul 6-3.