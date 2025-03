Oasport.it - WTA Miami 2025, il tabellone di Jasmine Paolini. Sulla sua strada Jabeur e poi Gauff

Leggi su Oasport.it

cerca ancora la sua versione migliore in questo. Dopo i fasti della passata stagione, la toscana non è ancora riuscita a brillare completamente, anche a causa di qualche acciacco fisico che l’ha condizionata in questi mesi. La speranza è che dal WTA 1000 dila musica possa cambiare, anche se il sorteggio ha inserito la toscana in una zona dicon un po’ di insidie.è certa di essere al secondo turno, essendo testa di serie numero sei e usufruendo così di un bye. L’azzurra comincerà il suo cammino contro la vincente della sfida tra una qualificata e la slovacca Rebecca Sramkova, che evoca dolcissimi ricordi a. Infatti proprio contro Sramkova,ha giocato il singolare della finale di BJK Cup, vincendo 6-2 6-1 e regalando così all’Italia il secondo e decisivo punto.