Wta Miami 2025 | Andreeva sogna il Sunshine Double Sabalenka e Swiatek cercano la rivincita L’analisi del tabellone

Leggi su Sportface.it

Il tornado Mirrasi è abbattuto sul circuito WTA e – reduce dai successi a Dubai e Indian Wells – anche nel 1000 digli occhi saranno tutti puntati sulla nuova numero sei della classifica femminile. Gli spunti di interesse non mancano, perché Arynae Igaavranno voglia di prendersi una bella, senza dimenticare le beniamine di casa Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre la campionessa uscente Danielle Collins – fenomenale nella sua corsa al titolo lo scorso anno – in questi mesi è apparsa ben lontana da una condizion fisica e mentale ideale per provare a ripetersi. Come già accaduto nel deserto californiano, sono tre le presenze azzurre in main draw: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.ILCOMPLETOMONTEPREMI E PRIZE MONEYMar 10,; Indian Wells, CA, USA; Arynareacts after winning a point against (ITA) at Indian Well Tennis Garden.