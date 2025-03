Panorama.it - WhatsApp entra in tribunale: uno screenshot può decidere un processo

Leggi su Panorama.it

Un vortice improvviso che spariglia le carte e rovescia lo scenario. Questa è stata la prima volta diin. Spieghiamo meglio perché si tratta di una novità significativa in ambito legale, tecnologico e a livello di privacy. Un accordo di pagamento non rispettato, a fronte del lavoro eseguito, tra un cliente e una ditta è un classico caso che i giudici sono chiamati a dirimere pressoché ogni giorno. In questo caso una società lamentava il pagamento di una sola parte dell’importo pattuito e per questo ha fatto causa al cliente che, in prima istanza, è risultato vincitore della diatriba, in quanto non erano state trovate prove a conferma dell’accordo sulla cifra indicata dall’azienda. Poi, però, la sentenza della Corte di appello di Milano ha capovolto il giudizio, grazie a un messaggio scambiato tra le parti su