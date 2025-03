Lapresse.it - WhatsApp addio dal 5 maggio: ecco su quali smartphone smette di funzionare

Leggi su Lapresse.it

Utilizzare un vecchio iPhone o un vecchio dispositivo Android potrebbe significare dire. La popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha infatti annunciato importanti cambiamenti a partire dal 52025, legati alla sicurezza e alla sospensione dell’app sui dispositivi più datati, incapaci di mantenere il passo con le nuove tecnologie.Le motivazioni tecniche includono il mancato supporto delle librerie di crittografia cheutilizza per proteggere i messaggi e l’accesso a funzionalità più recenti, come avatar e chiamate video, che richiedono l’utilizzo di API supportate solo dalle versioni più recenti di iOS e Android.Cosa succederà ail 5Non sarà più possibile inviare messaggi dai telefoni Apple che non supportano aggiornamenti alla versione di iOS successiva alla 15.