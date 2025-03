Welfare Italia Index | in Campania diminuisce la dispersione scolastica I nuovi dati Unipol-Ambrosetti

Leggi su Ildenaro.it

Lasi è classificata nel 2024 al 20° posto nazionale per efficacia e capacità di risposta del sistema di. Il dato emerge dalle classifiche del “2024” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “”, Think Tank nato su iniziativa del Gruppoin collaborazione con The European House –(Teha).Ilviene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “”, disponibile sul sito died è basato su 22 Key Performance Indicator che misurano dimensioni di input (ovvero indicatori di spesa – pubblica e privata – inche raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio: ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output (ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in: ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).