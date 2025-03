Oasport.it - Waterpolo Preview the report of the week: la Pro Recco vince la Coppa Italia

La Proregola 11-5 la BPER Rari Nantes Savona e si aggiudica la2025, la diciottesima della sua storia. Completa il podio della Final Eight di Napoli l’AN Brescia che nella finale per il terzo posto piega la Pallanuoto Trieste dopo i tiri di rigore. In serie A1 Femminile facili vittorie per Sis Roma, Plebiscito Padova e Rapallo Pallanuoto.