Washington espelle l’ambasciatore del Sudafrica

Il 15 marzo gli Stati Uniti hanno dichiaratono persona non grata. L’espulsione del diplomatico è solo l’ultimo episodio di una serie di screzi fra i due Paesi, le cui relazioni sono peggiorate ulteriormente con l’insediamento di Trump.I motivi dell’espulsioneLa grave decisione è stata annunciata su X dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha definitoEbrahim Rasool come un politico avvezzo a provocazioni razziste, che odia l’America e che non è più il benvenuto nel nostro grande Paese. Come specificato dallo stesso Rubio, il motivo scatenante è rappresentato dalle parole deldurante un seminario online sull’attuale amministrazione repubblicana e sulle sue implicazioni per il. Nel suo discorso, il diplomatico avrebbe infatti accusato Trump di essere un suprematista bianco e di comportarsi in modo aggressivo sia in politica interna che estera.