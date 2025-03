Nerdpool.it - Wanderstop disponibile ora su Pc, Playstation e Xbox

Leggi su Nerdpool.it

Ivy Road ha annunciato l’uscita su Pc,del suo nuovo titolo,. Si tratta di un ‘cozy game’ gestionale incentrato su un fiabesco negozio di tè.“Sorsegga, assapora e percepisci le sfumature del cambiamento mentre gestisci una sala da tè in questo gioco narrativo,ora – si legge nella nota del team di sviluppo –è un cozy game incentrato sulla narrazione, che parla di cambiamento e di tè. Nei panni di Alta, una guerriera caduta, dovrai gestire una sala da tè immersa in una foresta magica e prenderti cura dei viaggiatori che vi fanno tappa. Ma Alta non vuole essere qui. E se dipendesse da lei, questo posto sarebbe solo un ricordo fugace e doloroso”.“è un rituale di gestione della sala da tè. Coltiva e raccogli gli ingredienti necessari, poi mescolali in un’inusuale macchina per la preparazione del tè.