Iltempo.it - "W er Giubbileo". Il sonetto di Laganà per i lettori de Il Tempo

Ci aveva già dato il suo parere su temi caldi per la Capitale come l'accesso controllato contro il sovraffollamento turistico per mete turistiche simbolo come la Fontana di Trevi e ora, con sua ironia da comico romano DOC, non poteva non commentare a modo suo i risvolti turistici per una città come Roma di un evento come il Giubileo. Rodolfo, amatissimo comico romano nato artisticamente con il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, ha inviato aide Ilun suo. Il titolo è già un programma: "W er!" Nel video ci racconta le sue personali riflessioni sulle aspettative del romano medio, tra turisti e pellegrini, verso il grande evento di questo 2025. (Fabrizio Finamore)