Vuelle Ahmad sa cosa serve a Rimini | Andiamo a fare una partita strong

"Adesso <>Andiamo> a <>fare> una <>partitaa <>Rimini>, so quanto il pubblico ci tiene e che verranno in tanti: amo questo tipo di atmosfera". Khalil <>Ahmad> suona la carica dopo la vittoria scaccia-crisi con Forlì, che ha spinto la Carpegna Prosciutto al 9° posto, due posizioni più su di dove si trovava prima del recupero di sabato. Una <>partita> gestita nel migliore dei modi, dove è sembrato che il top-scorer della <>Vuelle> – e dell’intera A2 – abbia giocato con un filo di gas, senza spremersi troppo. "La vostra impressione è giusta, ma questo è successo anche perché dopo soli 4 minuti avevo già bruciato due falli e sia il coach che i compagni si sono raccomandati che non uscissi dalla <>partita>, ma mi hanno anche invitato a stare calmo. Penso che qualche volta può aiutare non esagerare, in qualche <>partita> è consigliabile spingere al massimo, in altre no, dipende dalle situazioni che accadono".