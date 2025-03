Ilfattoquotidiano.it - “Vorremmo festeggiare i 70 anni di Feltrinelli con il riconoscimento dei nostri diritti”, sciopero dei lavoratori delle librerie a Milano

anche noi il settantesimoversario dima con iriconosciuti”. Lo dicono le lavoratrici e ie Finlibri che oggi hanno scioperato in tutta Italia contro lo “stallo nel rinnovo del contratto integrativo”. Secondo i sindacati confederali Filcams Cgil, UIltucs e Fisascat Cisl, che hanno proclamato la mobilitazione, il confronto “procede senza alcun avanzamento sostanziale e senza un’effettiva volontà aziendale di trovare soluzioni concrete. A fronte di una disponibilità solo formale al dialogo, l’azienda continua a non offrire soluzioni concrete sui temi fondamentali della trattativa”. Primo fra tutti l’aumento del buono pasto. Ma per le lavoratrici che hanno manifestato adi fronte alla sede della Fondazione rimangono aperte le questioni della “professionalità, della qualità del lavoro e dei tempi di vita”.