Von der Leyen | Ue verserà aiuti per 25 miliardi di euro alla Siria nel biennio 2025-2026

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 marzo“L'Unionepea destinerà 2,5diper sostenere lanel. Lapuò diventare un Paese in cui tutti possono dire la loro. Con pari diritti e rappresentanza per tutti, uomini e donne, al di là di fede, etnia e ideologia. Un Paese in cui non c'è posto per la violenza settaria. Il futuro delladeve essere costruito da tutti ini. Quelli che hanno sempre lottato per la libertà e quelli che hanno appena scoperto la speranza. Chi è fuggito e chi è rimasto. Questa deve essere la promessa della nuova. E noi faremo tutto il possibile perché si realizzi”. Lo ha detto la Presidente della Commissionepea Ursula von derdurante la Conferenza dei donatori sulla. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev