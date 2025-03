Lanazione.it - Voltaia, eco-passeggiata: il ricavato per l’hospice di Nottola

Leggi su Lanazione.it

Contrade poliziane "in movimento"., vincitrice del Bravìo 2024 al termine di una corsa drammatica, dal finale epico, con lo spingitore Attilio Niola che ha condotto da solo la botte nell’ultimo tratto, fino al traguardo, ha riproposto, dopo quella di febbraio, una nuova eco-. Nove chilometri da percorrere, nel centro storico (con partenza e arrivo alla Cripta del Gesù) e poi nelle belle campagne circostanti, "solo per stare insieme – spiega il Rettore Alessio Bellari –, per ritrovarci e tenere unita la contrada, all’insegna del benessere, anche nei periodi dell’anno più distanti dal Bravìo. Se c’è uno scopo è quello benefico – precisa il giovane dirigente –, la partecipazione è gratuita, ad offerta; dopo la precedente donazione alla Fondazione Airc, stavolta devolveremo ilaldi".