Volontà di esponenti leghisti di affacciarsi o confluire in Noi Moderati | La porta è apertissima

Arezzo, 17 marzo 2025 – La nota del Sottosegretario Giorgio Silli, Coordinatore Regionale NoiToscana. «Apprendo dagli organi di stampa di alcune indiscrezioni inerenti la vita e le dinamiche politiche aretine, nello specifico registro l'eventualedidio nella migliore delle ipotesi diin Noi. La, direi spalancata per tutti coloro che decidano di abbracciare il nostro pensiero politico e dinel contenitore ideologico del quale Noifa parte. E' però fondamentale ricordare che NM è parte di una coalizione all'interno della quale vi sono equilibri ed accordi fra partiti alleati, una coalizione che in Toscana si distingue per grande lealtà fra le forze politiche che la compongono; va da se che scelte politiche così imnti abbiano necessità dei tempi e dei modi del caso.