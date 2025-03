Agrigentonotizie.it - Volley, serie B: Scalia Sciacca piega 3-2 il forte Aquila Bronte

Week end sportivo positivo per la pallavolo saccense. Nel campionato diB maschileha vinto in casa per 3 a 2 contro ildopo una partita combattuta ed emozionante.Un successo di prestigio contro un avversario che sta vivendo un ottimo stato di forma.