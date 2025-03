Ravennatoday.it - Volley A2, la Consar Ravenna chiude da terza in classifica

Ancora un tie break, ancora vittoria e terzo posto finale come griglia di partenza per i playoff. Vittoria 2-3 a casa di Macerata e il miglior piazzamento di questo triennio di A2. Ma il 3-2 fa festeggiare anche la Banca Macerata Fisiomed: ai padroni di casa servivano due set per ottenere la.