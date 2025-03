Quotidiano.net - Volkswagen: Moody's declassa il rating, offensiva in Cina con nuovi modelli elettrici

Leggi su Quotidiano.net

La settimana scorsaha comunicato una perdita degli utili di quasi un terzo per il 2024 e oggi l'agenzia's hato ildel colosso tedesco da A3 a Baa1. Il primo codice indica un investimento "sicuro a condizione che nessun evento imprevisto influenzi l'economia generale o il settore", il secondo invece un "investimento mediamente buono" che potrebbe incontrare problemi a causa del deterioramento complessivo dell'economia; anche quest'ultima valutazione è comunque tre gradini sopra il livello per il quale gli investimenti sono valutati come speculativi. Nella valutazione diha pesato anche la contrazione del flusso di cassa. L'azienda ha registrato difficoltà ine ha intenzione di lanciare una grandenel paese per recuperare il terreno perduto.