Volata promozione Avellino all' assalto del primo posto Raffaele | Possiamo ancora giocarci la Serie B

Sei gare al termine per l’, cinque per l’Audace Cerignola e un solo punto di distacco in classifica. La pausa forzata nel weekend ha sorriso ai lupi, che hanno raccolto – seppur indirettamente – un risultato positivo dalla trentaduesima giornata. La capolista è stata sconfitta a Crotone.