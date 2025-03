Ilfattoquotidiano.it - “Voglio che le prossime generazioni sappiano che questo riarmo europeo non mi rappresenta” – Lettera

di Silvia D’AutiliaL’amarezza e la delusione del momento sono così forti che le parole faticano a trovare la via. Eppure, fosse solo a beneficio del futuro e dei nostri figli, abbiamo il dovere di metterle per iscritto e dichiarare esplicitamente che questa vocazione bellicista e questa politica dicategoricamente non cino. Né devono essere compiuti in nostro nome.Era il 1914, un anno prima dell’ingresso ufficiale dell’Italia nel primo conflitto mondiale, quando, nel furore interventista dei tempi e della “guerra igiene del mondo”, il poeta Giovanni Papini scriveva sulla rivista Lacerba che in fondo la guerra crea sì il vuoto, ma solo perché si respiri meglio. Una nuova aria più pulita e depurata dalle scorie di uomini molli, flosci e senza risolutezza era la motivazione per una rapida discesa in campo e l’avvio della vita in trincea.