Tvplay.it - Vlahovic tolto dalla lista, tre top e Osimhen: è un vero colpo da novanta

Viene meno una destinazione possibile per Dusanin vista del prossimo anno: ci andrà Victore altri top player. I colpi del club.La Juventus sta affrontando un periodo di grandi turbolenze. Le ultime settimane, che avvicinano la squadra al termine della stagione sportiva, stanno ulteriormente incupendo gli orizzonti: prima il 4-0 in favore dell’Atalanta, poi la sconfitta in trasferta per 3-0 contro la Fiorentina. Un bilancio pesante, pesantissimo. Per mister Thiago Motta l’aria si fa sempre più pesante, ma non soltanto per lui., tre top e: è unda(LaPresse) – tvplay Infatti prosegue anche il tormentone che riguarda la posizione di Dusan. È evidente che il centravanti serbo sia in un processo di involuzione, anche rispetto all’impiego in campo da parte dei bianconeri.