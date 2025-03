Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Stojkovic (ct Serbia) a difesa dell’attaccante: «Qui ha l’opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene. Sono affari loro se…»

di RedazionentusNews24(ct) abianconero: le parole dell'allenatore fanno scatenare i tifosiDraganha parlato in un'intervista dal ritiro delladella convocazione di Dusanche sta sicuramente vivendo un momento non facile con la.CONVOCAZIONE– «Ho una buona e alta opinione die delle sue qualità. Nel calcio arriva un momento in cui si respira un'aria negativa nel club. Non entrerò nei dettagli e non commenterò il motivo per cui non gioca e se dovrebbe, invece, essere impiegato di più.. Ogni giocatore ha momenti positivi e negativi nella propria carriera, noi apprezziamo Dusan come uno dei tasselli più importanti del nostro gioco. Ma con me giocherà sempre perché qui hadicheche glinon va»