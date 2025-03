Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, cori e sfottò al Franchi: «Dov’è? Thiago Motta mettilo in campo». Retroscena sull’ex Fiorentina

di RedazionentusNews24al: ildopo il match perso dai bianconeri per 3-0La Gazzetta dello Sport, dopo, ha fatto un focus anche su Dusan. Tra futuro edal– «Il suoha assunto i tratti di un congedo quasi umiliante. Dušan è rimasto in panchina, si è alzato per andarsi a scaldare mentre i suoi ex tifosi inveivano contro e ha sentito il suo nome nel ritornello didi scherno. I tifosi dellagli hanno presto ribadito il suo ruolo sempre più ai margini: “Vlahovi??” e poi “mettici Vlahovi?”. “Un’umiliazione”, lo sfogo di qualche tifoso sui social che attacca il suo allenatore per aver messo ai margini un giocatore che avrebbe potuto ancora fare la differenza».