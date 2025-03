Calciomercato.it - Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuovaVentitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ultime uscite del calciatore con l’ingaggio più elevato della Serie A. Dusanha perso lao meglio laha deciso di fare a meno di lui., ci(LaPresse) – Calciomercato.itL’arrivo di Kolo Muani ha cambiato le gerarchie e fatto finire sempre più indietro il serbo: da quando è arrivato il francese, nonostante il suo digiuno di oltre un mese, il numero 9 bianconero ha visto il campo con il contagocce. Una scelta voluta da Thiago Motta, ma che probabilmente va anche oltre l’aspetto tecnico considerata la particolare situazione contrattuale del calciatore.