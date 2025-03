Ilgiorno.it - Vivian Lamarque alle Scuole della Pace, dialogo tra i bimbi e la poetessa: “Le storie ci svelano chi siamo”

Milano – I bambini aspettano lacon impazienza. Le vanno incontro sulla strada, qualcuno le porge pratoline e violette. “Sono i miei fiori preferiti”. Ai piccoli non sembra vero di avere davanti, la celebre scrittrice vincitrice del Premio Strega Poesia 2023 che per loro, finora, è stata solo un nome: quello dell’autrice di ‘Storia con mare cielo e paura’ (Salani), un libro che hanno letto tutti insieme. Per qualcuno, il primo librovita. “Perché hai deciso di incontrarci?” chiede una bimba una volta che tutti sono seduti nella salaComunità di Sant’Egidio in via Lanzone 13 per l’incontro organizzato ieri pomeriggio. “Perché non vedevo l’ora!”. Così iscoprono un viso, una voce, una signora gentile che riempie quel nome. E non è poco. Non è poco neanche averlo, un nome.