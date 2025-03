Lanazione.it - Viva Vittoria colora la piazza: "In difesa delle donne"

Sotto le logge del Palazzo Comunale, le autoritàgrandi occasioni c’erano tutte: il prefetto Licia Donatella Messina, il vicesindaco Anna Maria Celesti e Don Luca Carlesi hanno omaggiato unatissimadel Duomo, ricoperta da copertine di lana lavorate, tappa locale del progetto, originato a Brescia nel 2015 da un’idea di Cristina Begni, per sensibilizzare le persone alla lotta contro la violenza di genere e supportare progetti in favore. "Grazie per l’opera relazionale condivisa, avete fatto un lavoro eccellente", hanato Rossella Biagini e Sonia Mariani, responsabili diPistoia. Un risultato fisicamente tangibile: 4600 metri quadrati di "no alla violenza sulle" che rendono la nostra città terza in Italia, dopo Brescia e Milano.