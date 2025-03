Avellinotoday.it - Vis Mediterranea sconfitta a Bologna: le irpine restano ultime in classifica

Leggi su Avellinotoday.it

Tracollo della Vis, che perde per 10-0 ala gara valevole per la 22esima giornata del campionato di serie B femminile.Un cappotto clamoroso che manda in frantumi tutti i possibili sogni di rimonta da parte delle, surclassate dalle avversarie in una sfida senza.