Virtus ko, ma la Libertas non ne approfitta

Domenica nera per le regine. Incredibile nel girone C di Prima categoria dove nessuna big esulta: i bomber reggiani Ben Hassen (2) e Bozzolini vanno volare il Viadana che regola (3-2) la leaderCorreggio cui non basta un double di Benevelli. Non nelasconfitta (1-2) sul campo della Povigliese trascinata dalla doppietta dell’ex triestino Panaro. Fa ancora peggio la FalkGalileo che cade in casa (3-4) per mano della Campeginese, killer dei cittadini anche all’andata, al termine di una gara pazzesca. Apre d’esterno Arcuri, poi gli ospiti nel giro di 10’ firmano tre reti grazie alla deviazione in mischia di Sall, al tocco di Mungiguerra che poi si ripete con un pregevole shoot da fuori. Prima del riposo lo stesso Arcuri accorcia in contropiede e nella ripresa impatta su assist di Abbatiello, ma i gialloblù indovinano la zampata da angolo con Frignani per tre punti di speranza.