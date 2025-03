Lanazione.it - Violenza sugli spalti del Curi. Indagati 17 tifosi perugini per la rissa tra gruppi in curva Nord

Era quasi un anno fa, il 23 marzo 2024. Quel giorno, chi era al ’’ visse una scena surreale: durante la partita tra Perugia e Pineto si scatenò una furibondatradidel Grifo in. Botte, fumogeni e lancio di oggetti, tanto che l’arbitro sospese per alcuni minuti la partita. E ora arrivano le inevitabili conseguenze per i protagonisti degli scontri: sono 17 iperdalla Procura, tutti. Dovranno comparire in tribunale il 9 maggio davanti al giudice Elena Mastrangeli. Si sono infatti chiuse le indagini condotte dalla Digos, svolte anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno dello stadio ’’, che insieme alle riprese effettuate dalla Polizia scientifica hanno documentato attimo per attimo quanto avvenne quel giorno in