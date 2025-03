Secoloditalia.it - Violento scempio antagonista alle Tesla a Milano: il corto circuito rosso-verde tra odio ideologico e paradossi. Salvini: «Deficienti» (video)

Feroce assalto degli antagonisti, il paradosso trae sfregioambizioni green salta nelle immagini diffuse sui social che stanno facendo il giro del mondo. Ildiffuso da Matteosu Facebook virale sul web è protagonista di un assai poco edificante tour social. Allora torniamo per un attimo aldi sabato scorso (15 marzo ndr), quandoè stata teatro di una manifestazione in memoria di Davide “Dax” Cesare, militante del centro sociale Orso di Via Gola, ucciso il 16 marzo 2003.Un momento di piazza – e di isteria collettivi di stampo– in cui si è verificato, con sommo spregio delle vittime colpite dall’ondata di barbaricitrovate in strada lungo il tragitto del corteo, il paradossale blackout tra il rivendicazionismo anticapitalista dei progressisti dem e le ambizioni ecologiste dei protestanti verdi, che per colpire Musk attaccano l’auto elettrica di sua produzione, in linea con le istanze ambientaliste green.