Viola, notte di rinascita. La città torna a sorridere

Del calcio si dice che non è solo uno sport. E, sotto il Cupolone, che Fiorentina-Juventus non è solo una partita. Ma ’la’ partita. Mai come ieri sera, queste parole, lette in filigrana, hanno fatto ancora più effetto. Perché la squadra di Palladino con 90 minuti di puro spettacolo è riuscita a riportare un sorriso su volti che in questi giorni hanno conosciuto solo lacrime. Tre a zero. Calcio dominante. Un risultato che va oltre il rettangolo verde ed entra in casa delle persone. Per chi una casa ce l’ha ancora. Esondazioni, frane, allagamenti, ricordi e averi trascinati via dalla piena. Momenti difficili da dimenticare. Ma ai tre sigilli di Gosens, Mandragora e Gudmundsson tutti hanno esultato. Come una liberazione. Come la provvidenza che rende a un popolo quanto tolto nei giorni precedente.