Vincente Europa League 2025 | la sentenza del computerone Opta

, solo un'italiana in corsa dopo l'eliminazione della Roma: le speranze di riportare il trofeo in Italia passano dalla Lazio. Chi succederà nell'albo d'oro della manifestazione all'Atalanta? Anche in Europa League sono rimaste in otto a contendersi la seconda coppa più prestigiosa del continente. Le speranze di riportare il trofeo in Italia si sono assottigliate in seguito all'eliminazione della Roma, che giovedì scorso, in inferiorità numerica dall'11' del primo tempo, non è riuscita ad evitare la rimonta dell'Athletic Bilbao: al San Mamés, lo stadio che a maggio sarà teatro della finalissima, è finita 3-1 per gli uomini di Ernesto Valverde. In ogni caso, nulla è perduto: in lizza c'è ancora l'altra squadra capitolina, la Lazio di Marco Baroni, che dopo una strepitosa League Phase – nessuno ha fatto meglio dei biancocelesti nella fase a girone unico della competizione, chiudendo a quota diciannove punti appaiata all'Athletic – vuole continuare a dire la sua.