Vincente Champions League 2025 | il super computer scarica Ancelotti

, il verdetto è clamoroso: ecco quante speranze ha l’Inter di Simone Inzaghi di sollevare la coppa. Due inglesi, due spagnole, due tedesche, un’italiana e una francese. No, non è l’incipit di una barzelletta ma la nazionalità degli 8 club che tra poco meno di un mese andranno a caccia di un pass per le semifinali di. Gli ottavi si sono appena conclusi e, com’era già avvenuto negli spareggi, non hanno lesinato sorprese. Ha fatto scalpore, ad esempio, l’eliminazione del Liverpool, che aveva dominato in lungo e in largo la nuovaPhase, diventando automaticamente la principale candidata per la vittoria finale.: il(Ansa) – Ilveggente.itEd invece Salah e compagni sono andati a sbattere contro il PSG di Luis Enrique, che nel complesso ha giocato meglio dei Reds tra andata e ritorno, spuntandola ai calci di rigore.