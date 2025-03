Movieplayer.it - Village Roadshow, che ha realizzato film come Matrix e Joker, ha dichiarato la bancarotta

In Delaware i legali di, studio che ha sostenuto la realizzazione di, ha presentato i documenti ufficiali per dichiarareEntertainment Group, che in passato ha finanziato e prodottoe Ocean's Eleven, ha presentato i documenti necessari a dichiararenegli Stati Uniti. Nella giornata di lunedì è stata infatti presentata la richiesta in Delaware sostenendo di avere 223.8 milioni di dollari in obbligazioni e 163.1 milioni di dollari di debito senior. La lotta contro Warner Bros Uno dei più recenti problemi diè stata la battaglia legale con Warner Bros a causa diResurrections. I produttori avevano infatti sostenuto che la distribuzione in streaming su Max in contemporanea con le .