Vila e Padovani verso il recupero

Proseguono con serenità e un diffuso clima di fiducia i lavori in casa Civitanovese. Al cospetto di un bel sole, sabato mattina la squadra ha svolto la consueta partitella al Polisportivo per poi concedersi due giorni di meritato riposo (ieri non si è giocato a causa del torneo di Viareggio). Allenamenti che dunque riprenderanno domani pomeriggio, nella speranza di recuperare i due attaccanti indisponibili, cioè. L’argentino dovrebbe rientrare in gruppo questa settimana, quanto al’entità del suo infortunio appare più lieve di ciò che sembrava inizialmente. Infatti non si tratta di un vero e proprio stiramento, ma di una distrazione muscolare, perciò il giocatore potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Chieti, del prossimo 30 marzo. "Certamente l’ambiente è positivo – dice il supertifoso Stefano Paolini, presidente del club rossoblù Umberto Traini – anche se abbiamo due centravanti indisponibili.