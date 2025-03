Ilfattoquotidiano.it - Viktor Orbán vuole vietare i Pride in Ungheria: “Violano i diritti dei bambini”. Riconoscimento facciale per chi partecipa

non garantiscono i “deia un adeguato sviluppo fisico, mentale e morale” e per questo devono essere vietati. Lo si legge in un emendamento che Fidesz, il partito del primo ministro ungherese, ha presentato nell’ambito della legge sugli assembramenti. Il motivo, fanno sapere, è quello di garantire la “difesa dei minori” stabilendo “che sul territorio dell’possano svolgersi solo assemblee che tengano conto del diritto deia un adeguato sviluppo fisico, mentale e morale”.Il contenuto dell’emendamento, per ora, è solo una proposta dato che dovrà essere votato dal Parlamento di Budapest, ma l’approvazione pare scontata dato che la coalizione di governo gode di una maggioranza di due terzi. Con il via libera, organizzare ore a eventi chela legge ungherese sulla “protezione dei minori”, che proibisce la “rappresentazione o la promozione” dell’omosessualità ai minori di 18 anni”, diventerebbe quindi un reato perseguibile.