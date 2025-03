Tg24.sky.it - Vigilessa uccisa, tra Sofia Stefani e Giampiero Gualandi c'era contratto di sottomissione

Vittima e carnefice avrebbero firmato un “disessuale” un anno prima dell’omicidio che, il 16 maggio 2024, ha scosso Anzola dell’Emilia. Lo ha detto oggi la procuratrice aggiunta Lucia Russo introducendo i temi che saranno trattati durante il processo nel quale, ex comandate della polizia municipale, è accusato di omicidio volontario di, assassinata il 16 maggio dello scorso anno. La donna, 33 anni, fucon un colpo sparato dalla pistola di ordinanza del suo responsabile con il quale intratteneva una relazione extraconiugale. Nel, è stato riferito in aula,si "autodefiniva padrone, colui che tutto può sulla sua schiava". In un passaggio si diceva: "Io signore e padrone mi impegno a dominare l'anima della mia sottomessa".